Canicattini Bagni, cantieri di lavoro: centro per l'impiego aperto tutti i giorni

Apertura quotidiana per il Centro per l’Impiego di Canicattini Bagni, l’ultima settimana di Maggio, da giorno 28 al 31, resterà aperto tutti i giorni, per consentire a tutti la presentazione delle domande per la redazione della graduatoria relativa ai Cantieri di Lavoro regionali di prossima emanazione.

La decisione su richiesta della sindaco Marilena Miceli