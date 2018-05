Siracusa, Fabio Moschella presenta i suoi primi quattro assessori

Un dimensione civica, tecnica ed europea per candidature che sono tutte di "servizio". Così Fabio Moschella commenta le liste a supporto della sua candidatura: Presenza cittadina, Prossima, Siracusa Futura e Pd.

"Chi ha 7 o 8 liste - ha detto Moschella, questa mattina in conferenza stampa - è evidente che ha fatto un feroce patto di potere legato a interessi privati. Noi ci sentiamo molto lontani da queste logiche".

Moschella, imprenditore e già assessore comunale, adesso ambisce alla poltrona di primo cittadino. Con lui porterebbe in qualità di assessori Valeria Troia (37 anni) esperta in fondi comunitari, Giorgio Iurato 863 anni) dirigente bancario, Giovanni Dimauro (42 anni) commercialista e revisore dei conti, e Giuseppe Gargante (65 anni) imprenditore nel commercio.

"Altri candidati hanno scritto un programma miracolistico, promettendo anche migliaia di posti di lavoro - ha continuato - Il nostro, invece, è realizzabile".

Ancora un richiamo agli altri candidati del centrodestra: "Più volte abbiamo dato la possibilità agli altri di correre insieme - conclude - E lo faremo nuovamente a eventuale ballottaggio".