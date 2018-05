Siracusa, sequestro pescespada non dichiarato: sanzione di 8.000 euro

Tre pescispada del peso complessivo di 120 chili sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Siracusa nel corso di una serie di controlli ai punti di sbarco del Porto Grande.

I tre esemplari sono stati trovati a bordo di un peschereccio locale, che non li aveva registrati sul Log-Book elettronico e il cui Comandante non aveva informato la Capitaneria di Porto attraverso la pre-notifica, che deve essere effettuata quattro ore prima dell’ingresso dell’unità in Porto.

Da qui una sanzione amministrativa di 8.000 euro a carico del Comandante del Motopesca e l'applicazione di 3 punti sia al Comandante del peschereccio che alla Licenza di Pesca. Confiscato anche un palangaro di 450 ami, utilizzato per la cattura dei pesce spada.

Il pescato, dichiarato idoneo al consumo umano, è stato donato in beneficenza.