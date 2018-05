Rosolini, spaccio marijuana: arrestato 19enne

Un ritorno al consumo e allo spaccio di eroina che ha fatto allarmare i Carabinieri della Stazione di Noto e Rosolini, motivo per il quale sono stati intensificati i controlli antidroga in tutta la zona Sud della provincia di Siracusa.

Nella giornata di ieri, infatti, è stato arrestato C.G., 19 anni, incensurato, perchè trovato in possesso di oltre 60 grammi di marijuana, verosimilmente pronti per essere spacciati. Tanto che, sempre di proprietà del 19enne, era anche materiale per il confezionamento e una somma di denaro di 90 euro probabilmente già frutto dell'attività di spaccio.

Il ragazzo è stato ristretto ai domiciliari.