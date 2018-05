E' siracusana la nuova vicepresidente di Riscossione Sicilia

Nuovo Cda per Riscossione Sicilia Spa. Ieri l’Assemblea della società che ha come socio quasi esclusivo la Regione ha assegnato le cariche.

Presidente è il generale della Guardia di Finanza Domenico Achille, vice Presidente la commercialista siracusana Graziella Germano, componente il procuratore di Catania Francesco Patanè. La società dovrebbe essere liquidata entro la fine dell'anno ma come stabilisce l’ultima relazione della commissione tecnica della Regione e dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe rimanere in vita. Infatti la relazione adesso andrà in giunta e poi all'Ars a cui spetterà l'ultima parola.