Siracusa, gli assessori designati di Reale: "Faraci scelta di alto profilo"

I 4 componenti designati della futura giunta Reale, Loredana Faraci, Gaetano Cutrufo, Gianluca Scrofani e Vincenzo Vinciullo, sono tutti espressione di liste civiche e nella lista di Progetto Siracusa in 9 candidati consiglieri sono i nati dopo il 1980 e 13 sono le donne.

Numeri che sono motivo di orgoglio per il candidato sindaco Paolo Ezechia Reale, che si sofferma in particolare sull'assessore designato di Progetto Siracusa: "E' stata fatta una scelta di alto profilo - precisa Reale - indicando la professoressa Loredana Faraci, docente di Storia dello Spettacolo all'Accademia di Belle Arti di Roma, giornalista che ha collaborato con le maggiori testate regionali e nazionali, nonché componente del consiglio di amministrazione della Fondazione che amministra il teatro comunale di Noto".