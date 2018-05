Siracusa, oltre 2 milioni di euro per l'assistenza ai disabili gravi

Pubblicato, questa mattina, il decreto con il quale la Regione stanza le somme per i Comuni Siciliani per l’assistenza ai disabili gravi.

Le risorse in tutto sono 340 milioni di euro. A Siracusa saranno suddivise in tutti i 21 comuni della Provincia (vedi tabella). I totale si tratta di 2.450.000 euro.

A dirlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo: "Sono soddisfatto del provvedimento assunto da parte dell’apparato burocratico della Regione" - ha dichiarato