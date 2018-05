Di Maio e Salvini chiudono sul programma,ora si pensa al premier

Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a Palazzo Chigi.

Dopo giorni di lavoro febbrile, il tavolo tecnico trova la tanto sospirata 'quadra', lasciando aperti solo pochi nodi che vengono affrontati dall'ennesimo faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Si tratta di temi molto importanti, dal fiscal compact alle grandi opere, dall'immigrazione alla sicurezza. Tuttavia i protagonisti giurano che si tratta solo di limare posizioni non troppo distanti, problemi sostanzialmente risolvibili.