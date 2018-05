Siracusa, sette in corsa per la poltrona di primo cittadino e 19 liste presentate: TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI

Il tempo è scaduto, i giochi sono fatti. Ieri, alle ore 12, si è chiuso il termine per la presentazione delle liste in corsa per le prossime elezioni amministrative a Siracusa, fissate per il 10 giugno. A contendersi la poltrona di primo cittadino sono: Ezechia Paolo Reale, Fabio Moschella, Francesco Italia, Silvia Russoniello, Francesco Midolo, Giovanni Randazzo e Fabio Granata. Le liste presentate in tutto sono ben 19.

Ecco tutti i nomi.

- Ezechia Paolo Reale con 8 liste:

Amo Siracusa: Dario Abela, Dario Baio, Concetta Bottaro, Lorenzo Burgio, Luana Caltabiano, Raffaela Calvo, Filippo Caruso, Alberto Ciccullo, Rita Città, Maria Cristina Colò, Alessandra Cortese, Alessandro D’Ignoti Parenti detto Sandro, Gaetano Favara, Salvatore Fichera, Francesco Frontini detto Franco, Maria Garro detta Concetta, Antonino Liistro, Antonella Mangiafico, Stefania Micciulla, Maria Misbah, Corrado Pannuzzo, Florinda Racca, Gilda Randieri, Maria Loredana Reale, Fabrizio Rizza, Giovanni Romano detto Gianni, Salvatore Russo detto Salvo, Paolo sarcà, Giorgia Schisciano, Salvatore Speranza detto Salvo, Carlos Torres, Sebastiano Vasile detto Nello.

Forza Italia: Riccardo Lo Monaco, Michele Avola, Federica Barbagallo, Alessia Bonaffini, Giovanni Boscarino detto Gianni, Stefania Calvo, Vera Campisi, Giuseppe Carnazzo, Giuseppina Corso detta Giusy, Savatore Di Benedetto detto Salvo, Alessandro Di Mauro detto Sandro, Elio Fortuna, Gaetano Gaeta, Michela Galioto, Sebastiano Lo Bello, Concetta Mancarella, Matteo Melfi, Ferdinando Messina, Simona Minniti, Sebastian Moncada, Maria Moscuzza, Paolo Passanisi, Rosalia Raiata, Giancarlo Riccioli, Antonina Rossitto, Davide Rossitto, Carmelo Russo, Salvatore Schiavone, Santi Scollo, Valeria Alexandra Scorpo, Gianmarco Vaccarisi, Giuseppina Valvo detta Giusy.

Progetto Siracusa: Nicoletta Abela, Carmela Aliotta, Francesco Ardita, Vittoria Aulino, Mirko Barbera, Emiliano Bordone, Roberto Bufardeci, Giovanna Calvo, Lucia Catalano, Luigi Cavarra, Danilo Chiaramonte, Silvio Di Natale, Sara Fiore, Ivana Fuggetta, Giovanni Girmena, Maria La Runa, Simona La Runa, Curzio Lo Curzio, Michele Mangiafico, Claudio Marino, Veronica Nitto, Marilena Piscitello, Marco Reale, Simone Ricupero, Salvatore Russo, Paolo Salonia, Giuseppe Salvo, Ivan Scimonelli, Giovanna Spataro, Paolo Strazzulla, Cetty Vinci e Fabio Zappulla.

Siracusa protagonista con Vinciullo: Fabio Alota, Salvo Castagnino, Antonio Grasso, Alberto Palestro, Mauro Basile, Stefania Barone, Salvo Dugo, Marina Ficara, Enzo Salerno, Luciano Testa, Alessandra Amenta, Monica Campanella, Salvo Carnemolla, Giusy Casella, Stefania Castelletti, Tommaso Crisafulli, Giovanni Distefano, Maria Garofalo, Salvo Geraci, Sebastiano Greco, Toti La Runa, Mariella Marino, Edoardo Memoli, Andrea Parrinello, Ivan Quadarella, Valentina Sabini, Salvo Santarosa, Silvia Serra, Rita Stracquadaneo, Cettina Vinci, Emanuele Albanese, Giovanna Monaco.

Unione di Centro: Giovanni Magro, Concetto La Bianca, Damiano De Simone, Donata Amato, Marcello Anastasi, Maria Asaro detta Mariateresa, Giuseppe Bombaci, Giuseppe Bosco, Raffaella Bottaro, Antonio Carnemolla, Giuseppe Caruso detto Peppe, Francesco Colosi, Trusiana De Pasquale, Daniele Diara, Mario Dispenza, Antonella Faraci, Luigi Fazzino, Salvatore Gigliuto, Giuseppe Greco, Angelo Italiano, Maria Lo Presti detta Mariateresa, Sharon Lo Verso, Erika Mangano, Simonetta Parisi, Samanta Ponzio, Giuseppe Rametta, Alessandro Sabbio, Marianna Salerno, Davide Surdo, Stefania Ventura, Cecilia Zafarana, Mario Zagarella detto Ivan.

Fratelli d’Italia: Paolo Cavallaro, Giuseppe Branca detto Pino, Emiliana Carpinteri detta Emi, Sebastiana Cocuzza, Paola Consiglio, Alessandro Conti, Giuseppe Covato, Gabriella D’Amico, Caterina Di Mauro detta Rosita, Francesco Finocchiaro, Giuseppe Giganti, Maria Rosa Latella, Oriana Lutri, Katiuscia Messina, Maurizio Milazzo, Antonio Mirabella, Daniele Nicastro, Corrado Rizza, Veronica Romano, Alessandro Russo, Giovanni Scala detto Gianni, Daniele Siniscalchi, Gianna Testolino, Giuseppe Tumscitz, Paola Carnemolla, Daniela Maiolino, Silvia Margherita, Maria Bordonaro, Gabriella Gallitto, Fabio Cannata, Roberto Castro, Graziana Stoli.

Popolari e autonomisti – Idea Sicilia: Alessandro Bianca, Sebastian Cannata, Elsa Capuana, Salvatore Carcò, Sebastiano Carpino, Francesco Cosenza, Mari D’Amico, Isabella Di Giorgio, Michele Di Mari, Antonio Ferreri, Antonio Frassica, Vanessa Indomenico, Fabio La Ferla, Daniela La Posata, Sebastiano Lissandrello, Silvia Rosaria Lupo, Salvatore Mancarella, Antonio Oddo, Simona Princiotta, Michele Russo, Andrea Rustico, Marina Sindona, Bruno Sinopoli, Salvatore Spinali detto Turazzo. Rosa Spinoso, Rosella Tagliata, Oriana Tiralongo, Giancarlo Trigilio, Fabio Tringali, Giovanni Vecchio, Salvatore Vero, Oliver Zanti.

Lista Cantiere Siracusa – Evoluzione Civica: Floriana Amalfi, Carlo Aloschi, Domenico Allegrezza, Alessandro Bianca, Lucia Bocchetti, Sergio Bonafede, Valentina Briante, Carmelinda Caccamo, Giuseppe Casella, Chiara Catera, Lorella, Corrente, Giuseppe Culotti, Luigi Di Pace, Giuseppe Ferrazzano, Giuseppe Giansiracusa, Raffaele Grienti, Giuseppe Impallomeni, Silvano La Rosa, Simona Lombardo, Vincenzo Morale, Federica Novella, Gaetano Penna, Sebastiano Pizzo, Pierfrancesco Rizza, Sebastiano Russo, Astrid Scalora, Loredana Spuria, Concetta Tamburini, Antonino Trimarchi, Chiara Valenti.

- Fabio Moschella con 3 liste:

Moschella sindaco: Fabio Moschella, Lucia Aloscari, Paolo Bruno, Andrea Buccheri, Giuseppe Calabrò detto Peppe, Angelo D’Alessandro, Santina Di Falco, Elio Di Lorenzo, Franca Di Stefano, Roberto Fai, Valentina Fusi, Elena Giampapa detta Giompapa, Emanuela Giuffrida, Massimo Imbrò, Carmela La Mesa detta Pamela, Angelo La Rocca, Natale Latina, Rosanna Magnano, Clara Marrone, Salvatore Midolo, Orazio Musumeci, Alessandro Papa, Vincenzo Pennone, Sergio Pillitteri, Mariacristina Pitarresi, Josè Sudano, Giuseppina Rinaudello detta Giusy, Simona Tola, Salvatore Zivillica, Sabina Zuccaro.

Presenza Cittadina: Carmelo Blandino, Angelo Bedogni, Rosa Boscarino, Luca Branciamore, Giovanni Cantone, Luigi Capodieci, Alfio Cimino, Francesca Creazzo, Tanya Di Dio, Sebastiano Fortuna, Alfredo Foti, Sebastiano Gatto, Emanuela Giannì, Paolo Grande, Giuseppe Greco, Vincenzo La Gioia, Stefania Lentini, Maria Luminario, Elisabetta Mangiafico, Grazia Nicita detta Graziella, Francesco Pappalardo, Nunzio Pirrera, Corrado Rogas, Alessandro Rossitto, Ester Sbona, Alessia Sidoti, Giuseppe Sole, Francesco Veneziano, Marco Vero, Gabriella Troia, Sara Zirone.

Prossima – La città delle persone: Salvatore Antoci, Alessandra Cocco, Prospero Dente, Giulio Fidotta, Damian Marchese, Daniela Nocita, Francesco Perez, Paola Pisanelli, Corrado Piazzese, Francesca Provenzano, Sonia Pugliara, Santino Romano, Pasquale Saetta, Giuseppe Staffile, Carlotta Troia, Giuseppe Tropea, Tania Urzì, Francesco Vaccaro (detto Ciccio), Gabriele Bongiovanni, Luigi Calcinella, Maria Guerci, Daniela Bombaci, Nicola Sollecito, Paolo Cancemi, Alessio Famà, Giovanni Pisano, Corrado Cannata, Maria Irene Messina, Daniela Sciacca, Simone Di Stefano.

- Francesco Italia con 3 liste:

Francesco Italia sindaco: Francesco Italia, Dario Tota, Chiara Buccheri, Cinzia Calandruccio, Giuseppina Capodieci, Roberta Cassisi, Giuseppe Di Mari detto Pino, Daniele Di Trapani, Stefano Failla, Maurizio Gatto, Alessia Giuliana, Sebastiano Ietta, Gabriella Linguanti, Bernadette Lo Bianco, Maria Concetta Lo Conte, Alessandro Maiolino, Giuseppe Napoli, David Parsifal Onorato, Andrea Passanisi, Carlo Rizza detto Carletto, Annalisa Romano, Giuseppe Rubino, Sebastiano Sipala detto Nuccio, Maria Antonietta Castorina detta Mary, Salvatore Favacchio, Salvatore Mauro, Alessandra Privitera, Maria Macchiarella.

Siracusa 2023: Mirella Abela, Salvatore Piccione detto Giuseppe, Jasmine La Fortezza, Cosimo Burti, Maurizio Iacono, Francesca Fransoni detta Franzoni, Francesco Salemi, Angelo La Manna, Daniele Leone, Simone Pinasco, Sara Brunetti, Concetta Carbone detta Conci, Gaetano Romano, Fabio Rotondo, Salvatore Costantino Muccio detto Costantino, Michele Buonomo detto Bonomo, Francesco Moscuzza, Cosimo Azzaro, Manuela Leante, Massimo Tuccitto, Daniela Gallitto, Giuseppa Minissale detta Giusy, Simone Maiorca, Agata Bugliarello, Salvatore Aliotta, Gaudenzio Failla, Antonio Terranova, Gabriele Micali, Concetta Aliano detta Luana, Mirko Reale, Giuseppe Fisicaro, Federica Capitani.

#Fuorisistema per Siracusa: Santino Armaro, Sonia D’Amico detta Damico, Fortunato Minimo, Franco Formica, Francesco Zappalà detto Franco, Maria Garozzo detta Cristina, Gaetano Malignaggi detto Tanino, Vincenzo Pantano detto Enzo, Ivana Rossitto, Laura Spataro, Eva Attardi, Gloria Spoto, Marco Cortese, Andrea Firenze, Roberta Boscarino, Giuseppe Pulvirenti detto Puli, Silvana Gambuzza, Felice Guarneri, Luana Tricomi, Laura Pastaccini, Giuseppe Costanzo detto Raffaele, Maria Scrofani, Vera Corso, Giorgio Caschetto detto Fulvio, Carmela D’Aquila detta Flavia, Elisabetta Barca, Sebastiano Di Pasquale, Angelo Carbone, Paolo Suma, Marina Zappulla, Maria Santagati detta Teresa, Giuseppina Failla detta Giusy.

- Silvia Russoniello con 1 lista:

Movimento 5 Stelle: Raffaele Avallone, Floranna Battista, Dario Bianca, Biagio Bonfiglio, Francesco Burgio, Rosaria Carpagnano, Veronica Delitalia, Giuseppe Di Martino, Alessandro Di Silvestro, Giorgio Dodaro, Nadia Federico, Chiara Ficara, Rosetta Grasso, Vito Gravina, Maria Infantino, Davide La Mesa, Antonio Miceli, Salvatrice Midolo detta Salvina, Rino Mulè, Salvatore Nizza, Danilo Principato, Adriana Pusello, Silvia Russoniello, Moena Scala, Carmelo Scandurra, Corrado Scuderi, Francesco Simone, Caterina Spitaleri, Roberto Trigilio, Angelo Troia, Salvatore Vella, Lina Zanghì.

- Francesco Midolo con 1 lista:

Noi con Salvini: Giovanni Napolitano, Roberto Aiello, Maria Burrittieri, Tonino Cifelli, Francesco Fazzina, Gaetano Fiore, Giuseppe Fisicaro, Giuseppina Forte, Francesca Foti, Mariantonia Furia, Giuseppe Ganci, Rossella Garro, Rosario Giacchi, Cristina Gionfriddo, Angelo Giudice, Roberto Giuffrida, Corrado Iuvara, Michele Lavenia, Giovanni Liali, Alessia Marischi, Sebastiano Marischi detto Seby, Francesco Mincolelli, Carola Parano, Riccardo Piazza, Antonio Pica detto Roberto, Carmelo Piccione, Patrizia Rita Maria Rametta, Roberta Lucia Russo, Pamela Santoro, Vincenzo Sblendorio, Sebastiano Solerte detto Nello, Janelle Trapani.

- Giovanni Randazzo con 1 lista:

Lealtà e Condivisione X Siracusa: Corrado Artale detto Dino; Giuseppe Ansaldi detto Pippo; Fabio Barucco; Beatrice Basile; Matteo Blundetto; Claudia Bevilacqua; Simona Cascio; Caterina F. Carocci; Salvatore Corso detto Salvo; Daniela Cucè; Salvatore Dacquino; Chiara D’Antiochia; Giuseppe Di Giorgio detto Pippo; Antonino Di Guardo; Giusi Di Maria; Carla Frenguelli; Enzo Favacchio; Alberto Franzutti; Rita Gentile; Serena Gilè; Angelo Giudice; Corrado V. Giuliano; Carlo Gradenigo; Sebastiana Malandrino detta Ianì; Mimmi Moscato; Giuseppina Norcia detta Giusi; Maria Palermo detta Mariolina; Marcello Pisani; Giovanni Randazzo; Marilena Sinatra; Nadia Spicuglia Franceschi; Giuseppe Storaci.