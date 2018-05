Siracusa, "Formare per competere": il convegno di Confindustria

"Formare per Competere: strumenti, risorse e opportunità per le imprese, il ruolo di Fondimpresa": si è svolto, oggi pomeriggio, il convegno nella sede di Confindustria Siracusa.

L'evento è stato organizzato dal Comitato Associativo Piccola Industria di Confindustria Siracusa guidato da Sebi Bongiovanni con Fondimpresa presente con il Presidente Bruno Scuotto e il Direttore generale Elvio Mauri.

Messi in evidenza gli strumenti esistenti a sostegno della formazione continua dei lavoratori delle imprese aderenti ed il ruolo di accompagnamento alle esigenze di cambiamento oggi particolarmente avvertite dagli imprenditori.

Sebi Bongiovanni ha sottolineato che “oggi le nostre imprese hanno la necessità di adeguare il livello delle conoscenze e competenze per continuare ad essere competitive sui mercati raccogliendo le sfide della innovazione tecnologica”.

Dario Ticali, docente alla Facoltà di Ingegneria della Libera Università Kore di Enna, ha presentato i rapporti virtuosi in essere tra l’Università e le imprese: percorsi formativi professionalizzanti e master post-laurea nei settori ingegneria ambientale, spaziale e sismica.

Rosalia Pisciotta di ANPAL Servizi, ha presentato il vantaggioso contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca che facilita l’incontro tra i giovani laureati e le imprese con i recenti avvisi pubblicati dal Dipartimento lavoro della Regione Siciliana sui tirocini professionalizzanti ed extracurriculari.

Hanno collaborato all’iniziativa l’Ordine del Consulenti del Lavoro, presente anche il Presidente Antonino Butera, e il Conformis di Siracusa.