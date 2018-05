Augusta, vendita Esso: gli acquirenti algerini incontrano i sindacati. Garantiti livelli occupazionali

Dopo l'annuncio della vendita della raffineria Esso di Augusta alla società algerina Sonatrach, oggi si è tenuto il primo incontro tra l'acquirente e i rappresentanti sindacali delle segreterie nazionali, territoriali e aziendali. Quest'ultimi aveva espresso preoccupazione per i lavoratori e per i livelli occupazionali.

Questa mattina, all'interno della raffineria, all'incontro ha partecipato anche Abdelmoumen Ould Kaddour, Ceo di Sonatrach. Confermata la volontà da parte dell’acquirente di mantenere la continuità gestionale, i livelli occupazionali e gli alti standard in materia di salute, sicurezza e ambiente.