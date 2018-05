Siracusa, contratto di servizio tra Regione Siciliana e Trenitalia: tutto pronto per la firma

Tutto pronto per la firma al contratto di servizio. "Che non resti un programma sulla carta ma diventi sistema per rimettere al centro dello sviluppo regionale il trasporto ferroviario. Siracusa esca dall’isolamento e venga rivalutata per il ruolo geografico che le compete" - commentano Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, e Alessandro Valenti, responsabile del presidio FIT Cisl Siracusa, intervengono alla vigilia della firma sul nuovo Contratto di servizio tra Regione Siciliana e Trenitalia prevista per domani a Palermo.

Nel contratto, tra le altre cose, è prevista anche la riapertura domenicale della linea Siracusa-Ragusa-Gela-Caltanissetta, e modifiche agli orari sulla Modica-Siracusa.

"Uno strumento atteso da tempo e che ha recepito molte nostre indicazioni – continuano i due segretari – Siamo da sempre sostenitori di un rilancio dei treni regionali e questo Contratto regola il sistema ferroviario dell’isola. È indubbio che per Siracusa si tratta di una ulteriore opportunità per uscire dall’isolamento cui è stata relegata in questi ultimi anni.

La nostra stazione deve tornare ad essere quella stazione di testa riferimento naturale per i trasporti di tutto il sud est. Far partire e arrivare i treni per allargare l’offerta a disposizione dei viaggiatori, turisti, studenti, pendolari.

Tra i punti necessari, che noi continuiamo a sostenere nella politica di rilancio, l’apertura domenicale della tratta Siracusa-Modica, strategica per il Val di Noto e l’area Unesco, ed il collegamento con l’aeroporto di Fontanarossa".