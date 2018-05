Palazzolo Acreide, Cna: domani il primo confronto i candidati a sindaco

Un confronto tra i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative è stato indetto dalla Cna, per domani giovedì 17 maggio all’ex biblioteca di Palazzo di Città di Palazzolo Acreide alle 19.30.

"Come di consueto – dichiara Innocenzo Russo, presidente di CNA Siracusa – la nostra associazione guarda alle scadenze elettorali dal punto di vista degli artigiani e dei piccoli e medi imprenditori del territorio, la vera ossatura dell’intero sistema economico e per questo interessati in prima persone alle scelte programmatiche dei diversi candidati, in grado di avere ripercussioni dirette sulle imprese e quindi sui cittadini".

Oltre a Palazzolo Acreide, CNA organizzerà confronti tra candidati al ruolo di Primo Cittadino anche nei comuni di Rosolini (21 maggio) e Priolo Gargallo (24 maggio).

"Siamo convinti – conclude Innocenzo Russo – che la possibilità di ascoltare di presenza i programmi e le idee dei futuri sindaci sia un’opportunità utile per imprenditori e cittadini, in modo da verificare di persona le promesse elettorali alle quali poi i candidati eletti dovranno far seguire azioni concrete".