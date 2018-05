Rosolini, presentate le liste per le amministrative. TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI

Sono state presentate ufficialmente le liste in vista delle prossime elezioni amministrative a Rosolini. In tutto se ne contano 11.

Le liste sono ora al vaglio dell’apposita Commissione elettorale per decretarne l’accettazione ufficiale e la conseguente ammissione alla competizione elettorale.

L'elenco dei candidati sindaci e delle liste che li sostengono presentate presso la Segreteria del Comune:

candidato alla carica di Sindaco: Di Rosolini Concetto detto Tino

• Servire Rosolini :

- Iemmolo Maria Concetta

- Di Lorenzo Natalino

- Gennaro Dino

- Trombatore Giuseppe

- Vaccarisi Sandra

- Roccasalvo Marco

- Di Mari Patrizio

- Piazzese Lucia

- La Spina Concetta

- Arcieri Serena

- Rokmani Abdelouahed

- Runza Francesco

- Modica Corrado

- Armenia Elena

- Cosentino Vincenzo

- Di Gregorio Carmelo

• Tino Di Rosolini Sindaco

- Calvo Rosa

- Caruso Mariantonietta

- Di Dio Giacomo

- Di Rosolini Maria Antonietta

- Fava Lucia Maria

- Galazzo Rosalva

- Lorefice Angelo

- Migliore Massimiliano

- Roccasalvo Corrado

- Rubino Lidia

- Sarra Fabio

- Scifo Salvatore detto Salvo

- Spatola Gioacchino

- Albanese Annabella

- Avveduto Stracquadanio Arturo

- Sipione Carmelo

• Lega Salvini Rosolini – Noi con Salvini

- Capozio Pierpaolo

- Sambito Carla

- Misseri Elisa

- Boscarino Vincenzo

- Trovato Corradina

- Azzaro Giuseppe

- Pernagallo Luca

- Di Vita Angelo

- Zavattieri Carmelo

- Dell’Ali Turiddu

- Micieli Santino

- Di Rosolini Claudio

- Misseri Lorella

- Cortese Dario

- Andolina Federico

- Boscarino Vittorio

====================================

candidato alla carica di Sindaco: Incatasciato Giuseppe

• Piazza Civica – Incatasciato Sindaco

- Di Stefano Carmelo

- Runza Massimo

- Pitrolo Gianluigi

- Covato Maria detta Mariagrazia

- Ciccazzo Davide

- Armeri Giuseppe detto Peppe

- Chindemi Cristina

- Caruso Maria detta Mariella

- Cassarino Gianni

- Boncoraglio Rosangela

- Cataudella Anna Maria

- Armenia Pietro

- Calvo Luigi

- Gennuso Orazio

- Liuzzo Jlenia

- Modica Valentina

• Partito Democratico

- Assenso Concetta intesa Cettina

- Assenza Pietro

- Basile Antonino detto Tonino

- Carrubba Melina

- Covato Rosangela

- Di Grande Salvatore

- Fioretti Corrado

- Garaffa Salvatore

- Gerratana Piergiorgio

- Giannì Orazio

- Giannone Salvatore

- Guastella Giuseppe detto Peppe

- Moncada Salvatrice

- Poidomani Clara

- Schifitto Salvatore

- Tiralongo Gianpaolo

• Giovani Rosolinesi

- Spadola Giovanni detto Spatola

- Armenia Concetta

- Galazzo Biagio

- Garofalo Rosaria

- Agricola Giuseppe

- Cassola Emereziana

- Branca Alessandro

- Gambuzza Paola detta Evelina

- Monaco Emanuele

- Mauceri Giuseppe

- Gerratana Lorena

- Giannì Giovanni

- Tela Giorgio

- Aprile Giacomo

- Rubera Concetta

• Rosolini… la nostra città

- Pizzo Luca

- Alecci Carmelo

- Giannone Salvatore

- Quartarone Corrado

- Renzo Giuseppe

- Triberio Davide

- Modica Maria Rosa

- Caccamo Carmelinda

- Rustico Anna

- Lucci Corrado

- Di Gregorio Carmelo

- Akallal Fatima

- Moussayer Mohamed

- Bongiovanni Katia

===============================

candidato alla carica di Sindaco: Caschetto Vincenzo

• Movimento cinque stelle

- Albino Maria Antonia detta Monia

- Azzaro Anna

- Caruso Rosario detto Saro

- Castiglia Giovanni detto Gianni

- Cavallo Giuseppe detto Peppe

- Di Rosolini Giuseppe

- El Fathi Chouaib

- Figura Milena

- Giannì Michele

- Latino Salvatore detto Salvo

- Lorefice Paolo

- Loreto Sandra

- Macca Marialaura

- Petrolo Concetta

- Spadola Corrado

- Spadola Maria

candidato alla carica di Sindaco: Gennaro Giuseppe

• CambiAmo Rosolini

- Vigna Vincenzo

- Giummarra Salvatore

- Giannì Adriano

- Licitra Carmelo

- Spadaro Giorgio

- Calvo Concetta

- Sarta Aurora

- Modica Corrada

- Accillaro Maria

- Di Stefano Giovanna

- Schembri Daniela

- Cassibba Martina

- Bonomo Francesca

- Moussyere Ahmed

- Santacroce Luigi

- Caccamo Salvatore

• Etica

- Cicciarella Concetta detta Tina

- Belluardo Maria

- Bua Maria Immacolata

- Caruso Carmelo

- Gerratana Angelo

- Giallongo Giorgio

- Ginnì Ivana

- Monaco Maria Grazia

- Piazzese Saimon

- Paternò Vincenzo

- Tanasi Vincenzo

- Trombatore Stefano

- Valvo Pietro

- Passarello Ferdinando

- Hadj Mbarek Abdelkarim

- Arrabbito Lucia

• Pinello Gennaro Sindaco - La Rivoluzione della Competenza

- Schifitto Maria Concetta detta Marinella

- Amaddio Luigi

- Calvo Giovanna detta Gianna

- Cascino Giuseppe

- Cultrera Maria detta Marica

- Figura Matteo

- Gennaro Stefania

- Gugliotta Antonia

- Incatasciato Luigi

- Licitra Giuseppe

- Modica Rosario detto Saro

- Nicastro Sebastiano

- Pitino Morena

- Baglieri Giorgio

- Ruta Antonino

- Tricomi Giampaolo