Siracusa, Trofeo Sicilia Gold: vittoria del siracusano Guastella

E' il Siracusano Giancarlo Guastella ad aver ottenuto il Trofeo Sicilia Gold, disputato nel campo ad ostacoli della Società Ippica Siracusa, bissando il successo della prima tappa di Segesta.

"Non posso che congratularmi con il siracusano Giancarlo Guastella. Una bella giornata per lo sport di casa nostra e per una disciplina che ha formato tanti cavalieri capaci di distinguersi in campo nazionale. Auguro a Guastella altre vittorie nelle prossime tappe" - ha detto l'assessore alle Politiche sportive, Francesco Italia, che è stato invitato dagli organizzatori a premiare i vincitori.