Siracusa, minaccia di incendiare lo studio di un avvocato con una tanica di benzina

Ha preso una tanica di benzina e ha minacciato una collaboratrice di uno studio di avvocati di dare fuoco il locale, non prima dell'arrivo del legale.

E' successo ieri pomeriggio, a Siracusa, in via Polibio. Sul posto i Carabinieri hanno identificato l'uomo: un siracusano, O.A., pregiudicato di 58 anni, il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver commesso il reato di minacce.

Il 58enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso anche di un accendino. Il motivo di tale gesto sarebbe da ricondurre a dissidi avvenuti in ragione di un pregresso rapporto di tutela legale fra vittima ed aggressore.