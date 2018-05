Siracusa, Articolo 1 - Mdp ufficializza il sostegno a Moschella: pronta la lista

"Una dimostrazione autentica di desiderio di puro servizio alla città". Cosi Pippo Zappulla, Articolo 1 - Mdp, ha commentato la scelta di sostenere Fabio Moschella come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Siracusa.

Stare nella stessa lista insieme ai vecchi compagni del Partito Democratico non è facile, ma "Moschella è una brava persona ed è molto competente" - ha continuato Zappulla.

Idee e progetti condivisi, anche in passato, con un unico neo: "Moschella è stato troppo morbido nei confronti dell'Amministrazione Garozzo" - secondo Zappulla, il quale invece ha sempre attaccato duramente l'attuale Amministrazione.

Tra i nodi principali del programma: legalità, ambiente, sostegno alle periferie, lavoro, turismo e altro ancora.

Sono 8 i nomi che sono stati inseriti nella lista, che oggi deve essere consegnata ufficialmente.

Qualcuno è un volto noto, come Paolo Bruno, per più mandati presidente della Circoscrizione Akradina. "I quartieri sono abbandonati - ha dichiarato Bruno - Io voglio continuare a rappresentare le periferie". Tant'è vero che: "anche se non dovessi essere eletto, sicuramente il impegno tra la gente continuerà" - ha concluso.

Qualche volto nuovo, qualcun altro in corsa alle scorse elezioni amministrative del 4 marzo, come Maria Cristina Pitarresi; ma anche volti conosciuti nella politica giovanile, come Emanuela Giuffrida.

Ad intervenire, questa mattina, in conferenza stampa anche il candidato Salvo Alberti: "Siracusa dovrebbe puntare su una riforma della Protezione civile, per fare decollare turismo e industria" - ha detto.