Siracusa, da ieri operativa la app "You Pol" contro bullismo e spaccio. VIDEOINTERVISTA

La app "You Pol" lanciata dal Ministero dell'Interno per combattere fenomeni pericolosi come bullismo e spaccio di droga, da ieri è operativa anche in provincia di Siracusa. E' stata presentata oggi agli studenti delle quarte classi del Liceo Corbino.

E' di facile utilizzo e consente, anche in via anonima, di segnalare alla sala operativa della Questura episodi di bullismo e spaccio anche allo stadio iniziale,

Si tratta di un modello di sicurezza partecipata che fa diventare i giovani parte attiva di un percorso che vuole mettere all'angolo fenomeni che possono portare i soggetti più deboli o presi mira dal branco, nei casi di bullismo, o da spacciatori senza scrupoli, di bloccare sul nascere qualsiasi condotta illegale, seppur allo stato embrionale.

Sull'argomento il dirigente del Commissariato di Noto, Paolo Arena, in collaborazione con gli studenti della scuola superiore "Matteo Raeli" ha realizzato un corto, intitolato "Luce", che è stato mostrato oggi in anteprima e che sarà proiettato durante l'Infiorata nello stand della Polizia di Stato.