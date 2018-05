Augusta, Piano di emergenza del Polo Petrolchimico: convocata assemblea pubblica

Per il Piano di emergenza esterna (PEE) dell’area del Polo Petrolchimico, in corso di aggiornamento, il Prefetto Castaldo ha fissato un'assemblea pubblica per martedì 22 maggio alle 18, al Municipio di Augusta.

La procedura di revisione e aggiornamento della pianificazione prevede infatti lo svolgimento - prima dell’approvazione definitiva - di una fase di consultazione della popolazione.

Tra i punti che saranno illustrati: la natura dei rischi, le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente, le autorità pubbliche coinvolte, le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione, le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

L’incontro di martedì prossimo, dunque, rappresenta il momento conclusivo della rilevante fase che prevede il coinvolgimento diretto della popolazione interessata dal Piano di emergenza, chiamata a partecipare al procedimento di perfezionamento della pianificazione.