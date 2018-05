Vinciullo: "Dalla Regione 835 mila euro per la Lentini-Scordia"

Arriva la firma dall'assessorato regionale con il quale vengono stanziati 835.070,41 euro per la realizzazione di interventi strutturali del piano viario della strada Provinciale 16 Lentini-Scordia. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Le somme sono state previste secondo un’entrata minore per il 2018 pari a 90.456,00 euro e a 744.614,41 euro per il 2019" - dice Vinciullo.

"Di conseguenza i lavori potranno iniziare entro quest’anno e concludersi entro il 31/12/2019" - conclude Vinciullo.