Pachino, via a disinfestazione e derattizzazione a Marzamemi

Disinfestazione e derattizzazione a Marzamemi, frazione di Pachino, dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina.

Per l’esecuzione delle operazioni di derattizzazione saranno utilizzate delle esche sotto forma di bustine contenenti sostanze potenzialmente tossiche per gli uomini e per gli animali domestici, che saranno depositate all’interno di appositi erogatori, a norma con le procedure dettate dalla vigente legislazione, posizionate in tutte le zone infestate dai topi.

"Invitiamo – ha detto l’assessore all’Ecologia, Andrea Nicastro – come sempre i cittadini a utilizzare prudenza, chiudere porte e finestre, non esporre generi alimentari e biancheria, non sostare all’aperto durante le ore di intervento, non parcheggiare le auto in prossimità di curve e in tutte le strettoie e tenere gli animali in casa".