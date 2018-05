Siracusa, picchia il fratello disabile: arrestato

Vivevano nella stessa casa, immobile che faceva gola a uno dei due. Questo il motivo per il quale Giovanni Taccia, 57 anni, siracusano, ha aggredito e picchiato continuamente il fratello disabile.

In quella abitazione, Taccia si trovava agli arresti domiciliari per i reati di rapina, estorsione, associazione a delinquere e spaccio.

L’uomo, che è stato trovato con addosso una pistola giocattolo calibro 9, è stato bloccato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato di Siracusa.