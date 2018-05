Siracusa, tenta il suicidio in mare: salvato dalla Polizia

Si tuffa in mare al varco 2 del Plemmirio per togliersi la vita, ma viene salvato da agenti delle Volanti.

E' accaduto ieri pomeriggio: l'uomo, un 45enne, si era allontanato molto dalla riva per mettere in atto l'estremo gesto, i poliziotti hanno prima cominciato a parlare con lui e poi, cogliendo un attimo di distrazione, lo hanno afferrato per un braccio e lo hanno riportato a riva sano e salvo. I sanitari, pronti sul posto, gli hanno liberato i polmoni dall’acqua che aveva bevuto e lo hanno condotto in ospedale, da dove è stato dimesso poco dopo.