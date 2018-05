Siracusa, disposte misure antiterrorismo anche per Passeggio Aretusa: in arrivo barriere e panettoni

Prosegue la messa in sicurezza delle strade maggiormente frequentate di Ortigia. Dopo l’incremento delle misure per Corso Matteotti, passato da una a tre barriere antiterrorismo, analogo provvedimento è stato preso per Passeggio Aretusa, la strada che porta fino alla Fontana omonima e che è, senza dubbio, una delle strade di Ortigia maggiormente attraversate da pedoni, turisti italiani e stranieri, oltre che residenti.

Il provvedimento scaturisce dalle decisioni assunte in Prefettura durante riunioni tecniche di coordinamento interforze per tutelare le zone maggiormente frequentate della città.

A questo scopo – si legge nell’ordinanza del dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, Gaetano Brex - saranno posizionate due barriere a muretto di tre metri di lunghezza ciascuna, panettoni in cemento e archetti parapedonali in acciaio per garantire un percorso pedonale protetto di 45 metri da Passeggio Aretusa fino a Largo Aretusa.