Spazio giovani Siracusa, gli studenti dell'Insolera a lavoro con ActionAid

Presenteranno ai cittadini i risultati del loro lavoro sullo "Spazio giovani Siracusa", venerdì alle 15.30, gli alunni delle classi III e IV dell’indirizzo Sistemi informativi e della classe IV dell’indirizzo Relazioni internazionali, nell’Auditorium dell’Istituto scolastico superiore “Insolera” in via Modica 66.

Si tratta dell’attività conclusiva di un progetto di alternanza scuola-lavoro “Agente 0011 – Licenza di salvare il pianeta”, che gli studenti dell’Istituto Insolera hanno condotto insieme al Gruppo Locale di Siracusa per ActionAid. Il progetto è nato con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la comprensione critica e la mobilitazione della società civile sui temi dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Sulla base degli elementi emersi nella prima fase del progetto, si è poi svolta una giornata laboratoriale durante la quale gli studenti si sono confrontati con istituzioni e associazioni locali, con l’obiettivo di avviare una coprogettazione mirata a trovare la soluzione migliore alla problematica emersa