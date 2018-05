Siracusa, Italia, Russoniello e Randazzo: presentate le prime 5 liste. TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI

C'è tempo fino a domani, alle ore 12, per presentare le candidature e le liste per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, per le prossime amministrative del 10 giugno.

I primi tre a fare questo passo, nella giornata di ieri, i primi quattro candidati sindaci: Francesco Italia, Silvia Russoniello e Giovanni Randazzo.

Le liste in tutto sono cinque:

- Francesco Italia è sostenuto dalle liste: Siracusa 2023 - Pdr Sicilia Futura; Francesco Italia sindaco, #fuorisistema per Siracusa. Italia, proprio questa mattina, ha presentato i primi quattro assessori designati: Pietro Coppa, Giusy Genovesi , Nicola Lo Iacono e Maria Alessandra Furnari (leggi qui ).

- Silvia Russoniello è sostenuta dalla lista Movimento Cinque Stelle - ilblogdellestelle.it. I primi quattro assessori designati sono: Carlo Gilistro, Giuseppe Cappellani, Angelo Troia e Sebastiano D'Angelo. Gilistro e Cappellani sono stati presentati in conferenza stampa ( leggi qui ).

- Giovanni Randazzo è sostenuto dalla lista Lealtà e condivisione per Siracusa. I primi assessori designati sono: Giuseppe Ansaldi, Beatrice Basile, Rita Gentile, Carlo Gradenigo e Giuseppina Norcia ( leggi qui e qui ).

Tutte le liste sono state approvate dalla Commissione Elettorale Circondariale. In allegato (vedi sotto) le griglie con tutti i nomi di tutti i candidati in consiglio comunale, lista per lista.