Siracusa, Ortigia Film Festival dal 9 al 15 luglio

Si terrà dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale del cinema della città di Siracusa.

Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano.

L'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese. L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco d’Assisi all'interno della mostra "10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio.

Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la Vetrina di Documentari.

Una giuria di esperti assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali.

Il pubblico di Ortigia Film Festival assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto.

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.