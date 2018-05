Siracusa, vicenda Solesi: la preoccupazione dei sindacati

Preoccupazione per gli assetti occupazionali espresse sulla vicenda Solesi dai segretari generali di Cgil Cisl Uil, Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò, insieme ai segretari generali di Fillea Filca Feneal, Salvo Carnevale, Paolo Gallo e Severina Corallo.

"Non entriamo nel merito della vicenda – hanno dichiarato – ma esprimiamo forte preoccupazione per il rischio, paventato dallo stesso amministratore unico, di dover ridurre l’attuale forza lavoro dopo la sentenza del tribunale danese. La Solesi è, da sempre, una risorsa economica per il territorio, un’azienda che ha esportato professionalità e know how.

Questo è sicuramente il prezzo di una mancata integrazione delle norme del lavoro in ambito europeo. Della vicenda investiremo anche i livelli nazionali del sindacato confederale e di categoria perché si intervenga per scongiurare il rischio occupazione di centinaia di lavoratori".