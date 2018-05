Canicattini Bagni, un'altra giornata di apertura per l'ufficio di collocamento

Il Centro per l’Impiego di Canicattini Bagni passa a tre giorni di apertura settimanale. Oltre al Lunedì e al Mercoledì dalle 9 alle 13 e al pomeriggio del mercoledì dalle 15:30 alle 17:30, è stata autorizzata dal sindaco Miceli l'apertura anche per il venerdì dalle 9 alle 13. Questo allo scopo di facilitare la presentazione delle domande per i Cantieri di Lavoro regionali di prossima emanazione.

L'ufficio si trova al 1° piano del Palazzo della Protezione Civile in piazza Caduti di Nassiriya, all’ingresso della città.