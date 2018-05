Siracusa, presentato il progetto "Musica per tutti"

Coinvolgere il mondo della scuola nella musica e dare ai più piccoli l'occasione di sperimentare nuove sensazioni. Questi gli scopi del progetto "Musica per tutti", proposto da Siracusa Città Educativa, nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2017-18. Si tratta di un percorso di alfabetizzazione musicale realizzato grazie alla collaborazione degli istituti Comprensivi e del maestro Mariuccia Cirinnà, che si concluderà il 18 maggio.

"Abbiamo lanciato un nuovo progetto , mai realizzato prima d’ora, perchè ho da sempre creduto nel potere aggregante della musica e nelle sue potenzialità comunicative, per creare un connubio tra le scuole e la cultura musicale" - ha dichiarato l'assessore alle Politiche educative Roberta Boscarino, che aggiunge - "è importante dare ai piccoli futuri musicisti, l’occasione e lo spazio per potersi esibire nella propria città coinvolgendo l’intera cittadinanza nelle loro fantastiche performance. Mi piace evidenziare – ha concluso l'assessore Boscarino – la massiccia partecipazione degli alunni dei vari istituti comprensivi e la grande professionalità a corredo di questa esperienza innovativa".

Il programma si aprirà con i ragazzi dell'istituto Woityla che partirà in corteo dal Tempio di Apollo per giungere in piazza Minerva suonando degli inni musicali.

In piazza Minerva il concentramento con i ragazzi degli altri istituti (S. Lucia, Martoglio, Verga, Costanzo, Radice, Vittorini e Giaracà) che si esibiranno in cori e perfomance musicali.

Il clou della serata alle 21 in piazza Duomo alla presenza del sindaco Giancarlo Garozzo, dell'assessore alle Politiche educative, Roberta Boscarino, e del maestro Mariuccia Cirinnà. Saranno presenti anche la dirigente del settore Politiche educative, Loredana Caligiore, la funzionaria, Caterina Galasso e il coordinatore di Città Educativa, Giuseppe Prestifilippo.