Rosolini, abitazione in fiamme: accertata la natura dolosa

A fuoco un'abitazione in contrada Stafenna a Rosolini. Sul posto i Vigili del Fuoco do Noto, i quali hanno spento le fiamme e hanno accertato che nessuno fosse in casa al momento dell'incendio.

Accertata la natura dolosa i sospetti dei Carabinieri ricadono su uno degli abitanti, già affetto da problemi di natura psichica. Sono in corso le indagini per ricostruire la natura degli eventi.