Augusta, degrado urbano: un cittadino si incatena per protesta

Non ci sta, non è d'accordo al degrado urbano, e allora per protesta si incatena ad una panchina di Piazza Unità d'Italia di Augusta. Si tratta di un 49enne di Augusta. Una protesta sciolta, così come sottolinea lui stesso, solo quando sono arrivati gli operatori ecologici per ripulire la piazza da erba alta e dai rifiuti sparsi nelle aiuole.

I Carabinieri hanno identificato l'uomo