Siracusa, Pums e Put: arriva il via dalla Regione

Arriva il via dalla commissione regionale Trasporti per il Pums e il Put (Piano urbano della mobilità sostenibile e Piano urbano del Traffico) indispensabili anche per sbloccare finanziamenti. I due piani hanno l'ok della Vas, (valutazione ambientale strategica), passaggio obbligatorio e previsto dal testo unico ambientale.

"Abbiamo lavorato su questi Piani - dice l'assessore al Comune Giuseppe Raimondo - pensando anche che gli interventi a medio e lungo termine avranno un impatto migliorativo sulle condizioni ambientali e renderanno la città più fruibile e accessibile".

Tra i punti previsti: piste ciclabili, parcheggi di interscambio, interventi significativi per migliorare gli spostamenti sia interni al centro urbano sia extraurbano. Prossimo step la discussione per la relativa approvazione in consiglio comunale.