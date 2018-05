Siracusa, Martina Gionfriddo campionessa di boxe e studentessa modello

Numerosi atleti siciliani hanno partecipato, nella palestra della “Boxe Rossitto", alla manifestazione Boxing Matches. Presente anche la siracusana Martina Gionfriddo, 17 anni, detentrice del titolo nazionale dei 60 kg Youth.

La giovane siracusana, sempre determinata sul ring e che sente la boxe come sport totalmente suo, è anche una studentessa modello del 3° anno del Liceo Scientifico “M.F. Quintiliano” e non disdegna apparizioni da modella nelle sfilate locali.

Tra i maschi si è sempre distinto anche Federico Gurciullo, 15 anni, vice campione italiano, il cui sogno è di arrivare in Nazionale.