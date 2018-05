Siracusa, Francesco Italia presenta i suoi primi quattro assessori

Giusy Genovesi, Pierpaolo Coppa, Alessandra Furnari e Nicola Lo Iacono. Questi i primi quattro assessori designati per l'eventuale Giunta di Francesco Italia, candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative del 10 giugno a Siracusa.

"Quattro professionisti di grande spessore umano e professionale" - così ha commentato la sua scelta Italia, questa mattina durante la presentazione ufficiale.

Francesco Italia, già vice sindaco, adesso gioca al rialzo per la poltrona di primo cittadino con una corsa elettorale basata su un progetto civico. Tre liste a sostegno di Italia: Siracusa 2023, #fuorisistema per Siracusa e Francesco Italia sindaco.

"Si continua a lavorare - ha detto Italia - come fatto fino ad adesso, in questi anni, con lo stesso entusiasmo, e forse anche di più: con un entusiasmo rafforzato dalla concretezza di aver vinto quanto in questi anni si possa fare e si può continuare a fare, cambiando ruolo e con maggiori responsabilità".

"Noi siamo gli unici che hanno presentato una lista veramente civica, mentre gli altri hanno alle spalle i partiti - ha continuato Italia - La nostra è una bellissima squadra, scelta con l'intenzione di condivisione di idee".