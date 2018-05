Siracusa, la Solesi Spa denuncia "trattamenti discriminatori": una sentenza danese la condanna a pagare 2 mln di euro. VIDEOINTERVISTA

La Solesi Spa, impresa siracusana che opera nel campo delle costruzioni civili e industriali da 40 anni e che nel 2013 si è aggiudicata una commessa per lo svolgimento di opere edili all'interno di una raffineria in Danimarca, denuncia "una condotta vessatoria e discriminatoria" che sarebbe stata attuata a proprio danno dal sindacato danese.

Nodo del contendere: la pretesa del sindacato che l'azienda, che paga già in Italia tutti i contributi previdenziali e ogni altro onere sociale per i lavoratori assunti, paghi ulteriori somme anche in Danimarca. La richiesta è arrivata alla Solesi dopo che 4 dei suoi lavoratori si sono iscritti al sindacato danese. La Solesi si è rifiutata e il sindacato ha adito la giustizia. Uno speciale Tribunale del lavoro ha condannato l'azienda siracusana al pagamento di 2 milioni di euro, quale multa per omissione dei versamenti imposti dal Contratto collettivo nazionale danese, non solo per quei 4 lavoratori iscritti al sindacato, ma per tutti. Tutto ciò nonostante, carte alla mano, la Solesi abbia dimostrato il pagamento di quei contributi in Italia. E visto che in Danimarca esiste un solo grado di giudizio, l'impresa ha presentato ricorso al tribunale di Siracusa: la prima udienza è in programma per il 30 maggio.

Sostegno è arrivato da parte di Confindustria Siracusa, che attraverso le parole del presidente, Diego Bivona e del presidente di Ance, Massimo Riili, hanno dichiarato incredulità per quanto sta accadendo e massimo impegno per aiutare l'impresa siracusana. Presenti questa mattina anche i sindacati dei lavoratori con i segretari di Fillea Filca e Feneal Salvo Carnevale, Paolo Gallo e Saveria Corallo e i segretari generali provinciali di Cgil e Cisl, Roberto Alosi e Paolo Sanzaro.