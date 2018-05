Siracusa, Stonewall Glbt contro l'omofobia, la Bifobia e la Transfobia

"Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, per le associazioni Lgbt e per tutti coloro che nel mondo portano avanti ogni giorno la causa della difesa dei diritti civili. Ancora oggi in molti Paesi l’omosessualità è punita con la condanna a morte. E che dire dei crescenti episodi di bullismo e delle aggressioni che stanno avvenendo con frequenza preoccupante anche in Italia?" - commenta così Alessandro Bottaro Glbt Stonewall, IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia, e cioè la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra in tutta Europa il 17 maggio di ogni anno.

Stonewall ripropone la campagna fotografica per dire “#STOPOMOFOBIA, senza se e senza ma, oggi, domani, sempre”, e organizza per il 16 e il 17 delle iniziative in collaborazione con: l’Unione Degli Studenti; le associazioni Arciragazzi Siracusa 2.0; Rete Centri Antiviolenza; Arci Siracusa, Zuimama Arciragazzi, Astrea in memoria di Stefano Biondo; la Chiesa Evangelica Battista di Siracusa, la parrocchia di Bosco Minniti e No Hate Speech Movement Italia (Movimento di contrasto ai discorsi d’odio.

Per la prima giornata, il 16, ore 18,00 – #StopOmofobia – Proiezioni, letture e dibattito presso c/o la Chiesa Evangelica Battista in via Agatocle, 50. Ingresso libero

Mentre per il 17 maggio, incontro dibattito sul tema “Identità Glbt – Se guardi con il cuore non c’è differenza” presso l‘I.I.S. “Luigi Einaudi” di Siracusa. Durante l’incontro, organizzato da Stonewall e dall’I.I.S. “Luigi Einaudi” in collaborazione con Arci Siracusa, Arciragazzi 2.0 e Zuimama Arciragazzi, è prevista la proiezione del film di Veronica Pivetti “Ne Giulietta, ne Romeo“, una pellicola che con delicatezza e ironia racconta la storia di Rocco, un adolescente omosessuale, alle prese con la paura di fare coming out con la propria famiglia e con la voglia di essere semplicemente se stesso e di poter trovare un ragazzo da poter amare con la gioia e la semplicità propria della sua età.