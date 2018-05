M5S e Lega chiedono altro tempo a Mattarella

Chiuso il nuovo round di consultazioni per la formazione del governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - che ha incontrato la delegazione di M5s e poi quella della Lega - ha quindi preso atto della richiesta di Lega e M5s di avere qualche giorno in più di tempo. Le forze politiche faranno sapere loro al presidente quando saranno pronte.

In mattinata le delegazioni di M5S e Lega torneranno a riunirsi sul contratto di governo mentre non si hanno ancora notizie di un nuovo vertice tra i leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio.