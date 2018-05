Francofonte, aumentate le ore di lavoro per dipendenti part-time comunali

Firmati i contratti per gli aumenti delle ore lavorative per il personale part-time del Comune di Francofonte.

A dare l'annuncio è la Funzione pubblica della Cisl.

"Un risultato ottenuto con determinazione dalla Cisl finalmente divenuto realtà per i lavoratori del Comune impegnati con contratti part-time che attendevano da anni questo momento – ha commentato il segretario generale della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi – si è completato un passaggio che era stato iniziato e voluto fortemente dalla Cisl, nonostante i tanti detrattori, e che aveva avuto come suo passaggio fondamentale la sottoscrizione dell’intesa con l’amministrazione comunale di Francofonte. I dipendenti assunti con contratto a 18 e 20 ore settimanali potranno beneficiare di un’integrazione di ulteriori due ore, gli altri avranno un aumento a partire dal gennaio del 2019. In entrambi i casi gli aumenti avverranno con l’approvazione del bilancio. Tale aumento, è bene ricordarlo, ha effetti anche ai fini previdenziali. E’ stato garantito il riconoscimento e l’importanza al personale part-time che per anni ha garantito con professionalità ed estrema dignità il lavoro all’interno del Comune di Francofonte e che da anni sperava nell’aumento delle ore".