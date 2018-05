Canicattini Bagni, tra un anno il nuovo campo sportivo in erba sintetica è realtà

Il nuovo campo sportivo in erba sintetica sarà realtà tra un anno, e andrà a sostituire quello in terra battuta di via Solferino, risalente agli anni ‘30.

A finanziare il progetto è la Regione un importo di 1.282.319,21 euro, attraverso i fondi del Programma FSC 2014/2020 “Patto per la Sicilia”.

Il costo dei lavori è di 1.065.647,48 di euro, di cui 1.052.771,61 di euro soggetto a ribasso d’asta, oltre 12.875,87 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e Iva al 10%.

Le offerte, come previsto dal Bando dovranno essere presentate entro il termine ultimo delle ore 10:00 del 09/07/2018 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Canicattini Bagni, in via XX Set-tembre n.42. Le buste per l’assegnazione dei lavori saranno aperte alle ore 9:00 del 16 luglio.