Siracusa, inaugurata oggi la Growroom all'Einaudi

Questa mattina al Liceo Einaudi di Siracusa è stata inaugurata la “Growroom”, una struttura in legno progettata e montata dagli studenti per ospitare erbe aromatiche, fiori e piante, ortaggi. Il progetto ha impegnato gli studenti della “4BS”, che hanno partecipato all' alternanza scuola lavoro “La vita verde”, promosso dalla Fondazione di Comunità Val di Noto in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale.

Gli studenti coinvolti, inoltre, hanno trascorso alcune giornate nel terreno del progetto “Frutti degli Iblei” tra Canicattini e Palazzolo, della cooperativa “Arcolaio”, partner della Fondazione, dove hanno conosciuto le varie tipologie di piante. Alcuni hanno progettato e realizzato la struttura, altri si sono occupati di realizzare foto e video delle varie fasi, per documentare ogni momento attraverso il sito e la pagina Facebook creata.