Rosolini, in casa 40 dosi di eroina: coppia in manette

Trovati in casa con 40 dosi di eroina, coniugi di Rosolini vengono arrestati dai Carabinieri.

Si tratta di Antonio Roccasalva, 61 anni e Angela Di Gabriele, 57 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Oltre alla droga in casa è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi e 435 euro, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Entrambi sono stati ristretti ai domiciliari.