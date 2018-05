Siracusa-Roma, Vera Uccello (Filt Cgil) conferma i tentativi di soppressione del collegamento

"Trenitalia sta lavorando alla soppressione dei treni a lunga percorrenza Roma-Siracusa e la politica non interviene". Ad affermarlo è Vera Uccello, segretario generale della Filt Cgil Siracusa.

"In questi giorni - scrive - i treni in questione si stanno fermando a Reggio Calabria e le coincidenze per raggiungere Siracusa portano ritardi di non meno di un’ora e mezzo. Facile capire quali possano essere i disagi per i passeggeri, senza considerare la pesante penalizzazione ora che siamo in aperta stagione turistica".

La sindacalista precisa che l’allarme lanciato nei giorni scorsi voleva essere non solo un allerta ma anche un pungolo per politica e istituzioni locali, ma che invece non si è mosso nulla e Trenitalia sta perseguendo nella sua politica di eliminazione di Siracusa dalla rete ferroviaria.

"Il gioco, che Trenitalia sta mettendo in atto - spiega Vera Uccello - è quello di disincentivare i passeggeri, con i continui ritardi, di partenza e di arrivo, e addirittura con la soppressione e accorpamento del treno Roma a Messina, creando disagi continui ai pendolari affinché questi rinuncino all’utilizzo del treno. Per poter dire con facilità che è diseconomico e che è meglio sopprimerlo".