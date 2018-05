Noto, servizio rimozione veicoli: il bando di gara scade il 16 maggio

Per presentare le offerte per l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli nel territorio comunale di Noto c'è tempo fino alle 12 del 16 maggio.

Sul sito del Comune è possibile scaricare il capitolato per l’affidamento e lo svolgimento del servizio, ma anche consultare il bando.

La durata della concessione è di 2 anni e il concessionario dovrà garantire il servizio anche nei giorni festivi. L’inizio del servizio partirà dal giorno in cui sarà firmato il contratto.

Il 17 maggio è previsto lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione del servizio mediante il ribasso offerto in percentuale rispetto alle tariffe ministeriali.