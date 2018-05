Siracusa, attentato intimidatorio a macelleria: le reazioni della politica

Suscita reazioni forti l'incendio della scorsa notte ai danni di una macelleria a Siracusa

"Qualunque sia la matrice e la dinamica di questo atto, che si sia di fronte al fenomeno estorsivo o a una guerra di mafia - scrive il candidato a Sindaco Fabio Granata - mi sembra evidente che la maggiore urgenza in città, in questo momento, sia la necessità di rompere l’omertà sulle nuove mafie cittadine. Sua eccellenza il prefetto - conclude - valuti l’eventualità di riunire il comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica”.

"Nell'ultimo anno - scrive Silvia Russoniello, candidata a sindaco del M5S - i segnali di un racket che vuole rialzare la testa a Siracusa sono diventati inquietanti. Lo scollamento tra il Palazzo e la città apre varchi in cui il torbido si insinua veloce. Siracusa non sia considerata "territorio" di conquista"