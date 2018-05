Siracusa, convegno sul nuovo regolamento sulla privacy

Il nuovo regolamento sulla privacy è l'argomento al centro del convegno che si terrà presso la sede di Confindustria Siracusa giovedì 17 maggio con inizio alle 9,30.

Il nuovo General Data Protection Regulation (GDPR) illustrerà i suoi effetti dal 25 maggio 2018 e comporterà per le imprese un surplus di controlli, protocolli e procedure per assicurare la corretta protezione dei dati di stakeholder interni ed esterni.

Il convegno è organizzato in collaborazione con Ance, Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili e Ordine degli Avvocati di Siracusa.