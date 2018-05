Siracusa, rubano un motorino e scappano: intercettati dalla Polizia

La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato Umberto Randieri, 31 anni, e Gabriele Cacciatore, 21 anni, entrambi siracusani e già noti alle forze di polizia, per i reati di furto di un motociclo, lesioni, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I due pare che avrebbero rubato il mezzo in via Trieste intorno alle 15, per poi scappare ed essere scovati dalla Polizia in via Von Platen, alle 17.30, a bordo del mezzo.

Alla vista degli agenti i due hanno tentato la fuga, ma sono stati inseguiti e bloccati.

Adesso si trovano ai domiciliari.