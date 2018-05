Siracusa, nuovo apparecchio autovelox per la Polizia Stradale

E' stato consegnato, questa mattina, alla Polizia Stradale di Siracusa, un nuovo apparecchio autovelox per il controllo della velocità istantanea dei veicoli. Ad annunciarlo è l'Anas.

L'apparecchio verrà utilizzato sull'autostrada Catania-Siracusa e la strada statale 114 "Orientale Sicula" a carreggiate separate, ma anche su strade statali ritenute particolarmente pericolose.

"La velocità - ha affermato il Comandante della Polizia Stradale di Siracusa, Antonio Capodicasa – è tra le prime cause dei sinistri stradali ed è per tale motivo che, nel pieno rispetto della normativa vigente, verranno pianificati periodici servizi volti ad accertare e sanzionare gli eccessi di velocità commessi dagli automobilisti in transito".

"Questa nuova unità autovelox che forniamo in dotazione alla Polizia Stradale di Siracusa - ha dichiarato il Coordinatore Territoriale Anas Sicilia, Valerio Mele - non vuole avere una finalità repressiva ma, al contrario, intendiamo sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto delle norme".