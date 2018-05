Siracusa, intimidazione con il fuoco a macelleria di via Alessandro Specchi: indaga la Polizia

Hanno versato del liquido infiammabile all'ingresso della macelleria e hanno appiccato il fuoco. Oggetto di quello che chiaramente è un messaggio intimidatorio è il "Centro Carni" di via Alessandro Specchi, a Siracusa.

Il rogo è divampato poco dopo mezzanotte: sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Vigili del fuoco, per domare le fiamme, le Volanti della Polizia e la Scientifica che ha effettuato i rilievi del caso.

Il fuoco ha danneggiato la porta d'ingresso, la saracinesca e annerito la parte circostante. L'esercizio commerciale è intestato a due donne, ma pare sia nella disponibilità della famiglia De Carolis, che secondo gli investigatori sarebbe legata al clan Bottaro-Attanasio.

Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile, che nelle prossime ore sentirà le proprietarie per capire se hanno ricevuto, a parte l'episodio della notte scorsa, minacce o altri avvertimenti.