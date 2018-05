Siracusa, centrali termiche: pubblicato l'avviso per oltre 16 milioni di euro

Nell'ambito del progetto FESR Sicilia 2014/2020 è stato pubblicato l'avviso "Energia Sostenibile e Qualità della Vita - "Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse", per una copertura finanziaria di 16.533.333,34 euro.

A darne notizia è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Possono partecipare - dice Vinciullo - le Unioni di Comuni o le Associazioni di Comuni mediante convenzione, che devono svolgere in forma associata il servizio di illuminazione pubblica, ai Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani (ex Province regionali) e alle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Questi possono partecipare anche in partenariato pubblico-privati nel rispetto, sia chiaro, di quanto previsto in materia di selezione dei soggetti privati".